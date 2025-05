Gramado sintético causou lesão? Lucas Moura explica situação no São Paulo

Lucas Moura retornou após sete semanas e voltou a ser relacionado pelo São Paulo nesta sexta-feira (2). O jogador entrou no segundo tempo do empate sem gols contra o Fortaleza, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Lucas explicou o que causou a lesão no joelho e disse não ter como afirmar se o gramado sintético teve relação com o problema.

continua após a publicidade

A lesão aconteceu durante a semifinal do Campeonato Paulista, no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O veterano foi diagnosticado com um trauma no joelho. Segundo ele, é difícil apontar a causa com precisão e se teve a ver com o gramado sintético do rival, que já foi alvo de críticas para Lucas no passado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Difícil comprovar isso. Não tem como eu cravar que foi o sintético, nem é para fugir de polêmica. Não tem como. Foi um trauma muito forte, caí com muita força, bati o joelho. Foi algo mais sério do que imaginávamos, por isso o retorno demorou. Mas estou recuperado, e isso é o que importa no momento. Estou pronto para ajudar meus companheiros, só falta ritmo — explicou Lucas Moura.

continua após a publicidade

O meia celebrou o retorno aos gramados. O São Paulo adotou cautela em seu processo de recuperação para evitar o agravamento da lesão. Lucas garantiu estar clinicamente bem.

— Meu habitat é o campo. Mas faz parte do futebol. Estou recuperado, feliz. Não foi o retorno que eu imaginava, gostaria de vencer o jogo. Mas clinicamente estou bem, o que falta é ritmo de jogo. Parece que estou há um ano sem jogar, mas é normal — completou.

continua após a publicidade

➡️Ferreirinha perde pênalti, e São Paulo empata com Fortaleza pelo Brasileirão

Lucas Moura evitou cravar culpa no sintético (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Clássico contra o Palmeiras na Barueri pode preocupar Lucas Moura?

O São Paulo emenda uma sequência complicada na próxima semana. No domingo, dia 5, o elenco viaja para o Peru, onde enfrenta o Alianza Lima na terça-feira (6). No dia 11 de maio, enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri. Lucas Moura foi questionado se existe um planejamento em cima disso e se o sintético pode ser uma preocupação. Por enquanto, evitou falar sobre.

- Sendo sincero, não conversamos sobre isso ainda. A ideia é viajar ara o Peru no domingo, jogar pela Libertadores. Depois conversaremos direitinho sobre o jogo do Palmeiras. Não tem nada definido ainda - disse Lucas Moura.