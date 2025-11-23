São Paulo pode ter 15 desfalques para o duelo contra o Fluminense
Tricolor encara o Fluminense na próxima quinta-feira (27), no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo poderá ter até 15 desfalques para o duelo contra o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
De olho na Libertadores, São Paulo vence Juventude por 2 a 1 na Vila Belmiro
São Paulo
Lance bizarro em São Paulo x Juventude chama atenção: ‘Milagre’
Fora de Campo
Jhonson brilha e Corinthians vence São Paulo na semi do Paulistão Feminino
Futebol Feminino
O Tricolor encerrou um jejum de três jogos sem vitória na competição neste domingo (23) ao vencer o Juventude por 2 a 1, na Vila Belmiro.
O time entrou em campo com 12 jogadores no Departamento Médico, além de Alisson, que estava suspenso.
Agora, Hernán Crespo pode ganhar uma nova dor de cabeça já que o atacante Ferreirinha foi substituído no intervalo após sentir dores no músculo posterior da pena esquerda. Ele foi substituído por Lucca. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira (24).
Além disso, dois jogadores já serão baixa por suspensão: Sabino e Rafael.
O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (27), contra o Fluminense, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Números de Ferreira pelo São Paulo:
46 jogos (29 titular)
8 gols
3 assistências
223 minutos para participar de gol
12 grandes chances criadas
1.0 passe decisivo por jogo
1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)
8.1 finalizações para marcar
35% de conversão em grandes chances
2.1 dribles certos por jogo
53% de eficiência nos dribles
1.5 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 7.03
Jogadores no DM do São Paulo:
-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)
- Oscar (síncope vasovagal),
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias