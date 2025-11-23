menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo pode ter 15 desfalques para o duelo contra o Fluminense

Tricolor encara o Fluminense na próxima quinta-feira (27), no Maracanã

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
18:47
Crespo comandou o São Paulo em 29 partidas e tem 12 vitórias. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
imagem cameraCrespo comandou o São Paulo em 29 partidas e tem 12 vitórias. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo poderá ter até 15 desfalques para o duelo contra o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor encerrou um jejum de três jogos sem vitória na competição neste domingo (23) ao vencer o Juventude por 2 a 1, na Vila Belmiro.

O time entrou em campo com 12 jogadores no Departamento Médico, além de Alisson, que estava suspenso.

Agora, Hernán Crespo pode ganhar uma nova dor de cabeça já que o atacante Ferreirinha foi substituído no intervalo após sentir dores no músculo posterior da pena esquerda. Ele foi substituído por Lucca. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira (24).

continua após a publicidade

Além disso, dois jogadores já serão baixa por suspensão: Sabino e Rafael.

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (27), contra o Fluminense, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Sabino está suspenso para jogo do São Paulo contra o Fluminense. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
Sabino está suspenso para jogo do São Paulo contra o Fluminense. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Números de Ferreira pelo São Paulo:

46 jogos (29 titular)
8 gols
3 assistências
223 minutos para participar de gol
12 grandes chances criadas
1.0 passe decisivo por jogo
1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)
8.1 finalizações para marcar
35% de conversão em grandes chances
2.1 dribles certos por jogo
53% de eficiência nos dribles
1.5 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 7.03

continua após a publicidade

Jogadores no DM do São Paulo:

 -Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)
- Oscar (síncope vasovagal),
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias