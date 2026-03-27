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São Paulo pode perder Morumbis em eventual decisão por conta de shows do BTS

Shows do BTS devem lotar o Morumbis

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
13:57
Morumbis recebe São Paulo x Vitória (Foto: Vitor Palhares / Lance)
imagem cameraMorumbis deve receber sequência de shows no final do ano (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
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O São Paulo perderá o estádio do Morumbis em algumas datas em outubro por conta dos shows da banda sul-coreana BTS. Segundo a plataforma oficial de vendas do evento, a banda fará shows entre os dias 28, 30 e 31 de outubro.

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Existem dois cenários que podem tirar o estádio do Tricolor. Caso o clube avance na Copa do Brasil, a data pode coincidir com uma eventual ida da semifinal. Neste ano, as semifinais estão programadas para ocorrer em novembro, com jogos de ida no dia 1º de novembro e jogos de volta no dia 8 de novembro. Pela proximidade, o São Paulo poderia não ter o estádio pronto a tempo - tendo em vista cenários semelhantes neste ano.

Pela tabela de jogos do Brasileirão, no dia 4 de novembro, o São Paulo também tem um clássico marcado contra o Corinthians. Neste caso, ter ou não o Morumbis seria mais incerto. Isso porque há um espaçamento maior entre as datas. Os shows fazem parte da parceria do clube com a Live Nation.

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Estádio do Morumbis São Paulo
Estádio do Morumbis, em São Paulo, receberá alguns shows ( Foto: Luis Moura / WPP )

Possibilidades do São Paulo

Neste ano, o São Paulo mandou um jogo contra a Chapecoense para o Canindé, justamente por uma sequência de shows no Morumbis. O estádio é visto com bons olhos pela diretoria.

Ano passado, a alternativa foi Vila Belmiro, estádio do Santos. Porém, na nova gestão do Tricolor, existe uma noção que - pela distância -, é um estádio que afasta um pouco mais a torcida. O assunto deve vir mais à tona somente com a proximidade dos eventos - que acontecem somente no final do ano.

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