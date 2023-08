O São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG pelo placar de 2 a 0 neste domingo (6), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Galo foram marcados por Hulk, de falta, e por Pavón, após Lucas Moura cometer pênalti em sua reestreia pelo Tricolor. O meio-campo da equipe paulista foi dominado pelos mineiros, e a equipe de Dorival Júnior saiu de campo com a derrota. Veja as notas do Lance!.