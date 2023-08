James Rodríguez e Lucas Moura foram apresentados para a torcida do São Paulo na tarde deste domingo (6), no Morumbi, antes do início do confronto diante do Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão. Recém-contratados, os jogadores foram ovacionados pelos mais de 50 mil são-paulinos, com direito a volta olímpica, muita festa e confetes.