São Paulo divulga nova etapa no tratamento de Lucas Moura

O São Paulo divulgou uma nova etapa no processo de recuperação de Lucas Moura. No final da última semana, o camisa 7 passou por uma intervenção no joelho e nesta terça-feira, dia 22 de julho, começou com um cronograma de reablitação na parte interna do SuperCT.

Lucas Moura não entra em campo desde o dia 6 de maio. O jogador sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento da capsula na região posterior do joelho direito. Lucas seguirá sendo assistido e seu caso é tratado com cautela.

O Lance! apurou que só voltará aos gramados quando estiver plenamente recuperado do quadro de dores, sem chance nenhuma de atuar no sacríficio independente da partida ou do adversário.

Lucas Moura não joga desde maio deste ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

São Paulo se apresentou com presença de garotos da base

Além das informações de Lucas Moura, o São Paulo também divulgou informações sobre o treino desta terça-feira. O time se apresentou com um grupo de jovens jogadores das categorias de base que foi convocado por Hernán Crespo.

Quanto as atividades, depois do aquecimento, a comissão técnica dividiu os atletas em duas equipes para um trabalho tático.

Na quarta-feira (23), o São Paulo se apresenta para o último trabalho antes de encarar o Juventude. O time treina na parte da manhã e viaja para Caxias do Sul em voo fretado durante a tarde.

O jogo será na quinta-feira, dia 24 de julho, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.