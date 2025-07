Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 22/07/2025

O São Paulo tem compromisso marcado em Cotia nesta terça-feira, dia 22 de julho. No time profissional, o Tricolor treina normalmente.

Agenda

O São Paulo treina normalmente nesta terça-feira, dia 22 de julho, às 10h (de Brasília), no SuperCT. O elenco fará a penúltima atividade antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude na semana.

São Paulo treina na parte da manhã (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

Um dos principais compromissos desta terça acontece em Cotia. O São Paulo terá uma coletiva de imprensa dedicada à formalização da parceria com o Stuttgart, da Alemanha. Os dois clubes nas categorias de base, com foco na filosofia de formação de jovens talentos. A coletiva de imprensa reunirá dirigentes das duas instituições.

Mas não só o centro de treinamento entra na agenda. O Sub-17 joga. O São Paulo enfrenta o Internacional nesta quinta-feira, às 15h, pela disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será realizada no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul.

Futebol feminino

O São Paulo não joga nesta terça-feira. O time treina e pensa nos próximos compromissos da modalidade.

Próximos jogos do São Paulo

23/07 - 19h - Juventude x SPFC - Campeonato Brasileiro

26/07 - 16h - SPFC x Fluminense - Campeonato Brasileiro

31/07 - 19h30 - SPFC x Athletico - Copa do Brasil (ida)

03/08 - 20h30 - Internacional x SPFC - Campeonato Brasileiro

09/08 - a definir - São Paulo x EC Vitória - Campeonato Brasileiro