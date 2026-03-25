São Paulo estuda Júlio Baptista para ser técnico do Sub-20

O São Paulo avalia alternativas para substituir Allan Barcellos no comando do Sub-20. O Lance! apurou que o clube já iniciou conversas com alguns nomes, entre eles Júlio Baptista.

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Ainda não há definição. A rescisão de Allan não foi assinada, e a decisão de deixar o cargo partiu do próprio treinador. No início do ano, o clube havia renovado seu contrato até 2027, em movimento para mantê-lo diante de interesses de Atlético Mineiro e Bahia. Havia também a possibilidade de integração ao elenco profissional em um projeto futuro, o que não avançou e pesou na decisão.

O São Paulo ainda não oficializou a saída justamente por esse cenário. Júlio Baptista aparece como uma das opções, mas não é o único nome analisado.

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O ex-jogador integrou a comissão técnica das categorias de base do Real Valladolid e está livre no mercado desde então.

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Julio Baptista fez carreira como jogador também (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Futuro de Allan

Allan Barcellos teve uma passagem de destaque no São Paulo. No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20.

Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

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Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.