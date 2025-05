São Paulo na Libertadores: o que precisa para classificação

O São Paulo chegou a dez pontos na Copa Libertadores após vencer o Alianza Lima por 2 a 0 pela quarta rodada da fase de grupos. Com o resultado, chegou à liderança do grupo D, com dez pontos. O resultado facilitou o caminho do time.

Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar. No grupo, Talleres e Libertad ainda irão jogar a quarta rodada, nesta quinta-feira (8).

Para o Tricolor garantir a vaga nas oitavas de final ainda nesta rodada, o Talleres precisa vencer o Libertad. Mas mesmo assim, o time não corre riscos de perder a liderança.

Em caso de vitória do Libertad ou empate, o São Paulo tem sua colocação garantida. Vale destacar que passam de fase os dois primeiros colocados.

André Silva foi destaque contra o Alianza Lima (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o jogo?

O São Paulo foi a campo com uma formação diferente. Com Cédric mais adiantado, a primeira finalização da partida saiu aos três minutos, com o português arriscando de fora da área. Perto dos 15 minutos de jogo, o Alianza Lima começou a responder um pouco mais.

Guerrero, velho conhecido do Tricolor, chegou a assustar por volta dos 17 minutos. O jogador recebeu na grande área e finalizou, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Em um clima pacato, o jogo se resumia a uma troca de passes no meio de campo. Com dificuldade para avançar, Matheus Alves arriscou um chute de fora, mas a bola saiu por cima. O São Paulo começou a ser mais pressionado, e o ritmo não parecia mudar., mas aos 34 minutos, André Silva apareceu e abriu o placar.

Matheus Alves foi essencial e mostrou esperteza no lance. A Cria de Cotia ajeitou de cabeça, e o camisa 17 finalizou no canto do gol. Com 42 minutos de jogo, Ferreirinha chegou a marcar o segundo gol do Tricolor, mas a arbitragem chamou o VAR e entendeu que o atleta estava impedido, anulando o lance.

O São Paulo foi para o intervalo com um gol de vantagem sobre o Alianza Lima. No segundo tempo, o Tricolor já voltou assustando. André Silva, novamente após um passe de Matheus Alves, tentou finalizar, mas a bola passou longe do gol. Na sequência, Ferreira e Matheus Alves também tentaram.

Um lance preocupou perto dos 14 minutos da etapa final. Rafael caiu de cabeça no chão e parecia desacordado, mas recebeu atendimento, se recuperou rápido e a partida reiniciou. Foi somente um susto.

Do lado do Alianza, Barcos tentou avançar aos 21 minutos, mas a defesa tricolor conseguiu travar. O clima esquentou para o time peruano logo na sequência. Gárces cometeu falta em cima de Lucas Moura — que havia entrado no lugar de Matheus Alves minutos antes — e foi expulso, deixando o Tricolor com um jogador a mais em campo.

Aos 42 minutos da etapa final, André Silva fechou a vitória tricolor. Com uma jogada que começou em Lucas Ferreira, passou por Luciano e parou com o artilheiro, o camisa 17 conseguiu garantir seu segundo e foi o grande destaque do confronto.

O que vem por aí?

O São Paulo tem um desafio tão grande quanto pela frente. No domingo, dia 11 de maio, enfrenta o Palmeiras pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Pela Libertadores, joga no dia 14 de maio, contra o Libertad em casa. Se não classificar nesta rodada, pode ser que aconteça no MorumBIS.