O São Paulo vive momentos diferentes nas competições que disputa. Na Libertadores, é líder do grupo, com dez pontos, e líder da classificação geral. Nos três jogos que disputou fora de casa, venceu - sendo o mais recente o desta terça-feira (6), contra o Alianza Lima. No Campeonato Brasileiro, acumula seis empates em sete jogos e deixou o último jogo, contra o Fortaleza, vaiado em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Esta diferença de "postura" foi assunto na coletiva de Luis Zubeldía após o confronto no continental. O técnico explicou que existem diversas questões - como níveis dos times, calendário e momentos. Mesmo assim, o Tricolor é o único invicto na competição nacional.

- Eles devem estar muito contentes agora (os torcedores), porque a Libertadores, nós que estamos no São Paulo sabemos o que significa. Depois, o Brasileirão é uma maratona. Tão grande e tão competitivo que sempre digo o mesmo. São 12, 13, 14 equipes que poderiam estar em semifinais ou quartas de final na Libertadores. E jogamos com essas equipes a cada três dias, às vezes em temperaturas altas. O Brasil é um país muito grande, muda a temperatura, são equipes de quartas de final da Libertadores - abriu Zubeldía.

continua após a publicidade

O argentino também considerou que os times no Brasileiro são mais "parelhos", o que também impacta nos resultados.

- No Brasileirão os times são muito parelhos, acabou de começar. Somos o único time invicto no Brasileirão. Claro, com muitos empates e a sensação de poder ter mais pontos. Mas é uma história à parte, porque é muito duro. Depois, nos primeiros 30 minutos, sabíamos que ia acontecer isso. É preciso dar seu melhor golpe e, para isso, nos defendemos bem - completou.

Zubeldía está invicto na Libertadores (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

A noite pertenceu a André Silva. O atacante marcou os dois gols do confronto. Ferreirinha até balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o resultado, o Tricolor se aproxima ainda mais da vaga nas oitavas de final.

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.