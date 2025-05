Zubeldía comemora vitória do São Paulo e revela sentimento pela Libertadores

Luis Zubeldía exaltou o sentimento de ter garantido mais uma vitória na Copa Libertadores. Nesta terça-feira (6), o São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0 e chegou aos 10 pontos no grupo D, líder geral da competição até o momento.

continua após a publicidade

Zubeldía exaltou todos os envolvidos. Na coletiva de imprensa, o técnico falou sobre o estafe, os jogadores e sobre os torcedores. Para ele, existia a noção que o Alianza não seria um adversário fácil.

- Fizemos um bom jogo, fiquei contente pelo time, por todos os jogadores. fico contente por todo o estafe, por todos os dirigentes, por todos os torcedores, porque Copa Libertadores não é fácil e sabemos que temos de ir avançando, a passo firme, e hoje demos um bom passo para seguirmos bem no grupo, diante de um bom rival, um treinador muito bom. Uma linda alegria para todos nós - disse o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O técnico exaltou o trabalho que ele chamou de "estratégico", segundo suas palavras. Zubeldía foi direto também sobre o resultado da Libertadores para a equipe.

- Acho que fizeram um bom trabalho esteatégico e com a bola tivemos melhores momentos, piores momentos, mas fizemos o futebol que sentimos. Campo aberto, com espaço, trabalhando por dentro em alguma situação, com Alves, Marcos… Esse é o nosso futebol - completou.

continua após a publicidade

➡️ André Silva brilha, e São Paulo vence o Alianza Lima pela Libertadores

Zubeldía comemora resultado do São Paulo (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

A noite pertenceu a André Silva. O atacante marcou os dois gols do confronto. Ferreirinha até balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o resultado, o Tricolor se aproxima ainda mais da vaga nas oitavas de final.

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.