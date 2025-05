‘Grandeza e humildade’: André Silva comenta vitória do São Paulo na Libertadores

André Silva exaltou o São Paulo após a vitória contra o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (6), em Lima, no Peru. O jogador, artilheiro da equipe, foi autor dos dois gols do placar que terminou em 2 a 0.

continua após a publicidade

Ao falar do resultado, o camisa 17 exaltou a "grandeza e humildade" do time. Para ele, é preciso seguir trabalhando. O jogador também falou sobre os feitos históricos do São Paulo na competição.

Com o resultado, o Tricolor chegou a três jogos de invencibilidade fora de casa - algo que nunca tinha acontecido. Além disso, está invicto desde abril de 2024 no continental.

continua após a publicidade

- Vale ressaltar a grandeza do São Paulo mais uma vez sendo mostrada. São três vitórias fora de casa, isso engrandece ainda mais a história do nosso clube. Muito feliz por isso, muito feliz pelo meu momento, mas muito mais feliz pelo momento da equipe, que pôde vir aqui e consolidar essa vitória. A gente tem que seguir trabalhando com pé no chão e humildade que o melhor ainda está por vir - disse o jogador ao "Arquibancada Tricolor" após o confronto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

André Silva foi o destaque do Tricolor (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

A noite pertenceu a André Silva. O atacante marcou os dois gols do confronto. Ferreirinha até balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o resultado, o Tricolor se aproxima ainda mais da vaga nas oitavas de final.

➡️ André Silva brilha, e São Paulo vence o Alianza Lima pela Libertadores

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.