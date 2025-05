André Silva brilha, e São Paulo vence o Alianza Lima pela Libertadores

O São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

A noite pertenceu a André Silva. O atacante marcou os dois gols do confronto. Ferreirinha até balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o resultado, o Tricolor se aproxima ainda mais da vaga nas oitavas de final.

Na tabela, o time comandado por Zubeldía lidera com 10 pontos. Em segundo lugar aparece o Libertad, com seis. Ou seja, mesmo que vença o Talleres nesta quinta-feira, o time paraguaio não ultrapassa o São Paulo. O Alianza Lima é o terceiro colocado, com quatro pontos. O Talleres é lanterna, sem pontuar.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O São Paulo foi a campo com uma formação diferente. Com Cédric mais adiantado, a primeira finalização da partida saiu aos três minutos, com o português arriscando de fora da área. Perto dos 15 minutos de jogo, o Alianza Lima começou a responder um pouco mais.

Guerrero, velho conhecido do Tricolor, chegou a assustar por volta dos 17 minutos. O jogador recebeu na grande área e finalizou, mas a arbitragem assinalou impedimento.

continua após a publicidade

Em um clima pacato, o jogo se resumia a uma troca de passes no meio de campo. Com dificuldade para avançar, Matheus Alves arriscou um chute de fora, mas a bola saiu por cima. O São Paulo começou a ser mais pressionado, e o ritmo não parecia mudar., mas aos 34 minutos, André Silva apareceu e abriu o placar.

Matheus Alves foi essencial e mostrou esperteza no lance. A Cria de Cotia ajeitou de cabeça, e o camisa 17 finalizou no canto do gol. Com 42 minutos de jogo, Ferreirinha chegou a marcar o segundo gol do Tricolor, mas a arbitragem chamou o VAR e entendeu que o atleta estava impedido, anulando o lance.

André Silva abriu o placar para o São Paulo (Foto: Divulgação/ Conmebol)

O São Paulo foi para o intervalo com um gol de vantagem sobre o Alianza Lima. No segundo tempo, o Tricolor já voltou assustando. André Silva, novamente após um passe de Matheus Alves, tentou finalizar, mas a bola passou longe do gol. Na sequência, Ferreira e Matheus Alves também tentaram.

Um lance preocupou perto dos 14 minutos da etapa final. Rafael caiu de cabeça no chão e parecia desacordado, mas recebeu atendimento, se recuperou rápido e a partida reiniciou. Foi somente um susto.

Do lado do Alianza, Barcos tentou avançar aos 21 minutos, mas a defesa tricolor conseguiu travar. O clima esquentou para o time peruano logo na sequência. Gárces cometeu falta em cima de Lucas Moura — que havia entrado no lugar de Matheus Alves minutos antes — e foi expulso, deixando o Tricolor com um jogador a mais em campo.

Aos 42 minutos da etapa final, André Silva fechou a vitória tricolor. Com uma jogada que começou em Lucas Ferreira, passou por Luciano e parou com o artilheiro, o camisa 17 conseguiu garantir seu segundo e foi o grande destaque do confronto.

O que vem por aí?

O São Paulo tem um desafio tão grande quanto pela frente. No domingo, dia 11 de maio, enfrenta o Palmeiras pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Pela Libertadores, joga no dia 14 de maio, contra o Libertad em casa.

Quanto ao Alianza Lima, joga no dia 10 de maio, contra o Club Atlético Grau, pelo Campeonato Peruano. No continental, joga dia 15, contra o Talleres.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA x SÃO PAULO

4ª rodada — Copa Libertadores

📆 Data e horário: Terça-feira (06 de maio), às 19h (de Brasília)

📍 Local: Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

⚽ Gols: André Silva (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Castillo (Alianza), Alan Franco (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Garcés (Alianza)

⚽ ESCALAÇÕES

Alianza Lima (Técnico: Néstor Pipo Gorosito)

Viscarra; Huamán, Arias, Amasifuén, Noriega; Garcés (expulso), Jesús Castillo (Lagos); Lavandeira; Quevedo (Delgado), Guerrero (Barcos), Eryc Castillo

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo; Marcos Antônio (Bobadilla), Alisson e Alves (Lucas Moura); Cedric (Lucas Ferreira), Ferreirinha (Luciano) e André Silva.