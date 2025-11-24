menu hamburguer
São Paulo: mídia internacional repercute jogada de Lucca 'a la Zidane'

Jogador treina com frequência com os profissionais

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
16:33
Lucca São Paulo
imagem cameraLucca chamou atenção da mídia internacional (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
A jogada de Lucca, do São Paulo, repercutiu em perfis internacionais de mídia. A Cria de Cotia entrou no lugar de Ferreirinha no início do segundo tempo e rapidamente chamou atenção, tanto da comissão técnica quanto de veículos estrangeiros.

Lucca se destacou pela atuação individual, sobretudo por uma jogada em torno dos 15 minutos da etapa final, descrita por muitos como "a la Zidane". Nas redes sociais, perfis com mais de meio milhão de seguidores compartilharam os lances do jovem atacante, que começou a ganhar espaço entre os profissionais nesta temporada.

A tendência é que Lucca passe a ser considerado, de forma definitiva, atleta do elenco principal do São Paulo neste fim de ano.

- O que fez Lucca, garoto do São Paulo - publicou uma das páginas.

- Lucca tem 18 anos e já faz essas jogadas no São Paulo - publicou o jornalista Luis Omar Tapia, considerado o "Galvão Bueno do México e EUA", com 886 mil seguidores.

Lucca São Paulo
Lucca foi destaque em jogo contra o Juventude (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja a repercussão dos lances de Lucca na mídia internacional

São Paulo avalia uso de Cotia para preencher carências no fim de 2025

Hernán Crespo lida com um quebra-cabeça para os próximos cinco jogos da temporada. O São Paulo tem treze jogadores no departamento médico e uma meta que se mostra difícil de ser alcançada. Contra o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter até 15 desfalques - 13 lesionados, além de Sabino e Rafael suspensos.

Nos treinos da última semana, quatro jogadores de Cotia subiram logo após a final do Paulista Sub-20, disputada no fim de semana passado, e trabalharam com o elenco principal. Foram eles o lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Paulinho. O São Paulo foi derrotado pelo Santos nos pênaltis.

