Internautas ligam alerta para movimentações do São Paulo no mercado
Tricolor já acertou duas contratações
O São Paulo acertou duas contratações até o momento, a chegada do volante Danielzinho, vindo do Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, que chega da MLS. Apesar de terem sido bem avaliadas pelos torcedores do Tricolor, as movimentações ainda são vistas como insuficientes por diversos internautas.
O ano de 2025 ficou longe de ser bem-sucedido esportivamente para o São Paulo. Tendo atingido apenas uma meta, o Tricolor Paulista foi eliminado antes do esperado no Paulistão e na Copa do Brasil. No Brasileirão, terminou na oitava colocação, abaixo da expectativa inicial, que era o sexto lugar. Sendo assim, não disputará a Libertadores na próxima temporada.
Contratações do São Paulo até o momento
Apesar da boa temporada de Rafael, o São Paulo está muito próximo de anunciar a vinda do goleiro Carlos Coronel, que vestia a camisa do New York Red Bulls, time da MLS. O Lance! apurou que falta apenas a assinatura do contrato para tudo ficar resolvido.
Carlos Coronel pelo NY Red Bulls em 2025
⚔️ 33 jogos
🚫 43 gols sofridos
👐 108 defesas (!)
🙌 82 defesas em finalizações na área (!)
📊 72% bolas defendidas
🧤 11 jogos sem sofrer gols
🥅 6.46 gols evitados (!)
💯 Nota Sofascore 7.05
*Dados retirados do Sofascore
Danielzinho foi 1º reforço anunciado
Danielzinho assinou com o São Paulo por duas temporadas, ou seja, até o fim de 2027, mas com opção de mais um ano em caso de cumprimentos de metas pré-estabelecidas. Neste ano, foram 50 jogos pelo Mirassol, sem gols, e atuou em 37 dos 38 jogos do time no Campeonato Brasileiro.
