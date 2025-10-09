CBF altera horário de Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão; entenda o motivo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou a alteração do horário da partida entre Mirassol e São Paulo que acontece no dia 19, um domingo, na próxima semana. Antes, o jogo estava marcado para acontecer às 16h (de Brasília). Com a mudança, será às 18h30.

A justificativa para isso tem a ver com as detentoras dos direitos de transmissão. O horário do jogo inverteu com Flamengo e Palmeiras, que acontece na mesma data e agora às 16h. Isso foi um pedido da Globo, para que a partida possa ser transmitida em rede nacional.

A partida acontecerá no Campos Maia, casa do Mirassol, pela 29ª rodada do Brasileiro. Antes disso, no dia 16, o São Paulo viaja até a Arena do Grêmio para encarar a equipe gaúcha pela 28ª rodada da competição. Estes jogos marcam o retorno da pausa após a Data Fifa.

Mirassol x São Paulo teve horário alterado pela CBF (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo tem objetivo no Brasileirão

O São Paulo tem um objetivo definido no Campeonato Brasileiro. Na oitava colocação e com 38 pontos somados, o time quer encerrar a temporada entre os seis primeiros colocados, pensando principalmente em cavar sua vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. A posição é prevista tanto esportivamente quanto financeiramente falando.

Os próximos adversários do Tricolor estão na 13ª colocação (Grêmio) e na quarta posição (Mirassol).