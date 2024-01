A derrota do Corinthians por 2 a 1 diante do São Paulo, nesta terça-feira (30), que acabou com o tabu de dez anos na Neo Química Arena, deixou a torcida do Timão revoltada nas redes sociais e arquibancadas. Após o Majestoso, válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, os torcedores corintianos fizeram fortes cobranças ao elenco comandado pelo técnico Mano Menezes.