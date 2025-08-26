Por que o São Paulo ainda não anunciou Maílton como reforço?

O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Maílton nos últimos dias. O Lance! apurou que havia uma expectativa do jogador ser anunciado nesta semana, mas até o momento, ainda não aconteceu. A reportagem confirmou que o atleta, que estava emprestado pela Chapecoense, se despediu do time na sexta-feira.

A burocracia para seu anúncio e registro oficial não passa pelo São Paulo. Mesmo que emprestado a Chapecoense, Maílton pertence ao Metalist, time ucraniano. O Tricolor negociou uma liberação do jogador em troca do abatimento de uma dívida de 620 mil euros. Porém, a equipe estrangeira enfrenta uma punição na Fifa. Agora, as partes tentam negociar com a entidade para liberar esta exceção.

A partir daí, é oficializada a rescisão com a Chape e Maílton pode ser registrado pelo São Paulo. O time tem mais uma semana para regularizar o que está pendente, pensando no fechamento da janela de transferências.

No mais, Maílton já está começando a se acostumar com a rotina do São Paulo. O jogador já compartilhou registros no SuperCT e esteve no último jogo do time, contra o Atlético, no Morumbis. Inclusive, chegou a aparecer para parte da torcida, acompanhando o aquecimento dos jogadores na beira do gramado.

Atualmente, o Metalist cumpre três sanções impostas pela Fifa que bloqueiam o registro de novos atletas. Desde então, o clube não conseguiu realizar contratações nem reintegrar jogadores que estavam cedidos por empréstimo. E para romper, de fato, com a Chapecoense, o Lance! confirmou que precisaria retornar para o lado dos ucranianos.

A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. O São Paulo espera conseguir este acordo até lá, visando ter Maílton como reforço para os próximos desafios.

Maílton foi negociado pelo Metalist ao São Paulo (Foto: Divulgação)

Maílton na Chapecoense

Maílton estava emprestado à Chapecoense até o fim da temporada 2025 e tem se destacado na equipe. Na última partida, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, foi responsável por uma das assistências do jogo.

O lateral chama atenção por características como o potencial nos dribles e a capacidade de aparecer no ataque também com finalizações. Na temporada, soma sete gols e sete assistências.