Presidente do Nacional agradece jogadores do São Paulo por solidariedade a Izquierdo

(Foto: Divulgação São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 14:45 • São Paulo (SP)

O presidente do Nacional-URU, Alejandro Balbi, agradeceu ao elenco do São Paulo pela solidariedade ao zagueiro Juan Izquierdo, jogador que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida entre as equipes pela Libertadores, no último dia 22, e está na UTI do Hospital Albert Einstein. Antes do duelo contra o Vitória neste domingo (25), os jogadores do time paulista entraram em campo com camisas em homenagem ao uruguaio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- O que os jogadores do São Paulo fizeram é gratificante. Desde o primeiro momento estão às ordens. Neste domingo quiseram ir ao hospital depois da partida. Estamos agradecidos com eles. Parecem parte do nosso elenco - disse o presidente do Nacional, em entrevista ao programa Minuto1, da rádio Carve Deportiva.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Treinadores, jogadores de outras equipes se comunicaram comigo e com Eguren (ex-Palmeiras e diretor do clube), jogadores uruguaios e do São Paulo, não somente dirigentes do clube - completou o presidente.

No último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, neste domingo (25), sobre o estado de saúde de Juan Izquierdo, o documento informou que Izquierdo foi submetido a novos exames, e avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.