São Paulo foca na melhora ofensiva para vencer no Brasileirão

A vitória do São Paulo sobre o Talleres, da Argentina, fora de casa, na estreia do time na Libertadores, diminuiu a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía. Só que o Tricolor tem um novo desafio no Brasileirão neste fim de semana. Após empatar sem gols contra o Sport, em casa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no domingo (6), às 16h (de Brasília).

E para conquistar sua primeira vitória no torneio nacional, a equipe precisa melhorar seu desempenho ofensivo. O setor de ataque do time foi um destaque no início da temporada, Nos seis primeiros jogos de 2025, o São Paulo marcou 11 gols em seis jogos, incluindo aí o clássico diante do Corinthians, vencido por 3 a 1.

Após a goleada sobre o Mirassol por 4 a 1, houve uma queda de produção. O time passou cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas, e marcou apenas quatro gols.

Nas últimas cinco partidas disputadas pelo São Paulo, o Tricolor ganhou três, empatou uma e perdeu uma. Marcou cinco gols e sofreu apenas dois. A última vez que o time comandado por Zubeldía marcou mais de um gol no mesmo jogo foi na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, quando o time fez 3 a 1 sobre o São Bernardo.

De lá para cá, o Tricolor balançou as redes apenas duas vezes, contra Novorizontino e Talleres.

Para piorar a situação do time, Lucas e Oscar, machucados, ainda não estarão aptos a participar do jogo contra o Atlético-MG. Os dois têm prazo indeterminado para voltar a campo.

O baixo aproveitamento ofensivo também tem culpa no momento do São Paulo. Calleri, com três gols, é um dos mais ansiosos para voltar a marcar. Luciano marcou quatro vezes, enquanto André Silva balançou as redes cinco vezes nesta temporada.

Após o jogo contra o Atlético-MG, o São Paulo volta suas atenções para a Libertadores. O duelo contra o Alianza Lima-PER está marcado para às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, e é válido pela segunda rodada do Grupo D.