São Paulo finaliza treinos para estreia no Brasileirão: veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro que acontece nesse sábado (29). O time joga contra o Sport no estádio do Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A novidade no treino dessa sexta-feira (28) foi o zagueiro Nahuel Ferraresi. O venezuelano estava convocado e se reapresentou normalmente. A expectativa é que seja relacionado. No mais, sem grandes mudanças. Lucas Moura segue em tratamento no departamento médico e é desfalque certo para a estreia.

O restante do elenco começou o dia com algumas atividades de aquecimento e com bola. A comissão técnica também comandou um trabalho de enfrentamento, com espaço reduzido, e uma etapa de 11 contra 11. Os jogadores ainda realizaram um complemento de finalização.

continua após a publicidade

➡️São Paulo quita parte da dívida com Grêmio por Ferreira: veja valores e detalhes

O São Paulo teve mais de vinte dias de preparação desde a eliminação para o Palmeiras, nas semifinais do estadual. Agora, a equipe se prepara para uma sequência de jogos apertada, que seguirá com Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

Um possível time para a estreia no Brasileirão pode ser formada por: Rafael; Cédric (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; André Silva (Calleri).