São Paulo fecha contratação do técnico argentino Luís Zubeldía

Zubeldia foi campeão da última Conmebol Sul-Americana, pela LDU







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 10:04 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem um novo técnico: Luíz Zubeldía. O argentino, que comandava a LDU, do Equador, até janeiro acertou com o Tricolor até o fim de 2025. A estreia dele deve ser na próxima quinta-feira (25), quando a equipe do Morumbi encara o Barcelona de Guiaquil, também do Equador, fora de casa.

Zubeldía chega à equipe paulista para ocupar a vaga de Thiago Carpini, que não resistiu aos maus resultados, principalmente a eliminação nas quartas de final do Paulistão, para o Novorizontino e foi demitido após a derrota são-paulina para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (17).

O argentino já havia despertado o interesse da direção do São Paulo no início do ano, quando o Tricolor perdeu Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O treinador chegou a conversar com dirigentes do time paulista, mas não houve acordo com o estafe. A equipe do Morumbi, então, optou pela contratação de Carpini.

Além da LDU, Zubeldía também tem passagens por times de Argentina (Lanús e Racing), Colômbia (Independiente de Medellín), Paraguai (Cerro Porteño), México (Santos Laguna) e Espanha (Alavés). Ele é o atual campeão da Conmebol Sul-Americana e, também, tem no currículo dois títulos nacionais no Equador.

Novo técnico do São Paulo, Luís Zubeldía comandou o Cerro Poretño, do Paraguai, em 2018 (Foto: Última Hora/Fernando Calistro)

Agora, a grande missão do novo treinador são-paulino é colocar o clube em processo de recuperação no Campeonato Brasileiro, após a equipe perder as duas primeiras partidas, e também na Libertadores, onde o Tricolor tem três pontos em seis disputados. O intuito no Morumbi é que o time ganhe, pelo menos, um título na temporada, como foi no ano passado, quando conquistou a inédita Copa do Brasil.