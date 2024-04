Ex-São Paulo critica demissão de Carpini e aponta culpados: ‘Cultura do Brasil não vai mudar’

Rivaldo criticou a demissão de Thiago Carpini pelo São Paulo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 17:36 • São Paulo (SP)

Um dia após a derrota para o Flamengo, o São Paulo anunciou a demissão do treinador Thiago Carpini. Rivaldo, embaixador da Betfair, comentou sobre a situação dos treinadores no futebol brasileiro. Para o pentacampeão, que atuou pelo Tricolor em 2011, a forma como o futebol lida com treinadores não é boa e citou que a culpa, na maioria das vezes, é dos jogadores.

- Essa cultura no Brasil não vai mudar. Quando um time começa a perder ou os resultados não agradam, o primeiro a ser ‘sacrificado’ é o técnico. Ninguém pode fazer isso com todos os jogadores e na minha opinião a maioria das vezes a culpa está nos jogadores. Mas o presidente não pode mandar todos os jogadores embora, então sempre cai no treinador - disse.

- Não acho que seja culpa do Carpini, mas são coisas do futebol, especialmente no Brasil, onde os treinadores não têm tempo. Eles precisam ganhar o tempo todo e quando o time começa a ficar embaixo na tabela ou começa mal, as críticas começam e o presidente acaba sempre mandando o treinador embora para aliviar as coisas - completou.