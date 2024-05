Welington tem situação contratual indefinida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

As tratativas entre São Paulo e o lateral Welington para renovação do jogador seguem sem desfecho. Ele tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2024 e, a partir de julho, pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, mudando de time no próximo ano.

O São Paulo está interessado em mantê-lo, mas Welington não tem aceitado as propostas apresentadas. O lateral ainda analisa as ofertas tricolores.

Segundo revelações do ex-técnico e hoje coordenador de futebol do clube, Muricy Ramalho, há expectativas para avanços nas conversas. Se as tratativas não forem acordadas, forma com que a negociação atualmente se encontra, o Tricolor corre risco de perder o atleta sem obter ganhos financeiros.

- Já fizemos muitas reuniões, a cada vez nos aproximamos, mas têm coisas que não são fáceis. Já fizemos várias propostas, a gente quer ficar com ele. A lesão dele não foi tão séria. Ele está com a proposta na mão e está analisando. A gente precisa saber o que vai acontecer. Não há condição de sair agora, seria até dezembro no mínimo, mas a gente espera que dê tudo certo nas próximas conversas - disse, em entrevista à "TNT Sports".

A lesão que Muricy se referiu aconteceu após empate com o Palmeiras, pela quarta rodada do Brasileirão. Welington realizou exames de imagem no São Paulo, que diagnosticaram uma contusão ligamentar no tornozelo direito.

O camisa 6, que foi substituído no clássico, já iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas. Titular da lateral esquerda, em 2024 ele soma 19 partidas.

Welington se lesionou em clássico contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)