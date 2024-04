Lesão de Pablo Maia preocupa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 16:56 • São Paulo (SP)

Desfalque do São Paulo, Pablo Maia pode precisar passar por um processo cirúrgico para tratar a lesão do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Na segunda-feira (29), dia do confronto com o Palmeiras, a contusão do volante foi divulgada. Ele sentiu as dores no treinamento de domingo (28) e o tempo de recuperação tende a ser extenso.

Por ser um caso considerado grave, São Pauloe Pablo Maia podem optar pela cirurgia, mas também existe a possibilidade de um tratamento mais conservador.

Das 21 partidas do Tricolor na temporada, o meio-campista participou de 18, sem gols ou assistências. Titular absoluto, o volante se manifestou sobre a situação.

- Não ter entrado em campo ontem para ajudar meus companheiros por conta de uma lesão foi uma sensação muito ruim. Mas agora é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Em breve, estarei de volta, ainda mais forte e guerreiro do que nunca - postou em suas redes sociais.

Aos 22 anos, Pablo Maia foi revelado no São Paulo e, em 2024, chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira principal.

O Tricolor enfrenta o Água de Marabá na quinta-feira (2), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Rodrigo Nestor e Pablo Maia, revelados na base do São Paulo (Foto: Divulgação/Twitter São Paulo)