São Paulo

São Paulo estuda ter reforço como titular contra o Botafogo; veja provável escalação

Tricolor volta a campo no domingo contra o Botafogo

imagem cameraCrespo volta a campo no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
08:10
O São Paulo avalia a possibilidade de escalar Rafael Tolói como titular neste domingo (14), diante do Botafogo, no Morumbis. A partida marca a volta dos times após a Data Fifa. Bem preparado fisicamente, o zagueiro é visto como pronto para retornar aos gramados. Ele chegou ao Tricolor depois de encerrar contrato com a Atalanta, mas não atua desde maio.

Outro nome que pode estrear é Rigoni, reforço para o setor ofensivo. Com as ausências de Ryan, Calleri e André Silva, o argentino surge como opção imediata para compor o ataque e dar mais alternativas ao técnico Hernán Crespo.

O duelo entre São Paulo e Botafogo será neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão de GE TV, Globo e Premiere.

Em relação à provável escalação, Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo devem aparecer entre os titulares. No ataque, a tendência é de uma formação com Rigoni e Ferreirinha.

Rafael Toloi zagueiro São Paulo
Rafael Toloi em treinamento pelo São Paulo (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

Veja uma provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Rigoni e Ferreirinha.

