Ferreirinha na Turquia? O que se sabe sobre o atacante do São Paulo

Um jornal turco chamado Sabah Spor noticiou que Ferreirinha, destaque do São Paulo, estaria na mira do Besiktas da Turquia. No mais, sabe-se que o Tricolor não tem intenção de negociar o jogador e não teria recebido nenhuma proposta oficial pelo atleta.

O Lance! apurou que o São Paulo não pretende liberar mais ninguém nesta temporada. Além disso, Ferreirinha é visto como um dos principais nomes do ataque tricolor. Sem Ryan Francisco, Calleri e André Silva, os três com lesões no joelho, o time sabe que está limitado no ataque e não enxerga, para este ano, nenhuma possibilidade de negociar as opções existentes.

- Os Black and Whites estão recebendo inúmeras ofertas para esta posição, incluindo a estrela do São Paulo, Ferreirinha. Agentes ofereceram o ponta esquerda destro de 27 anos para os Black and Whites. Os dirigentes do Beşiktaş estão avaliando o brasileiro. Ferreirinha, que joga pelo São Paulo desde a temporada 2023-24 , nunca jogou fora de seu país de origem . Enquanto isso, Timo Werner, que joga pelo Leipzig, também foi oferecido, mas os Black and Whites estavam relutantes em fazer uma oferta devido à sua lesão e desempenho ruim - disse a notícia do portal turco.

Portanto, além de nenhuma proposta ou contato ter sido sinalizado, por conta dos motivos citados anteriormente Ferreirinha deve seguir, com certeza, na equipe. Vale destacar que a janela turca se encerra nesta sexta-feira (12).

Ferreirinha foi noticiado por jornal turco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ferreirinha no São Paulo

Ferreirinha disputou 35 jogos nesta temporada. No ataque, está firmando cada vez mais sua posição. Até o momento, foram sete gols marcados. Dos jogos que esteve em campo, foram 15 vitórias, 13 empates e sete derrotas.