imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo pode ter Alisson totalmente recuperado contra Botafogo

Jogador estava enfrentando um quadro de dores no quadril

Alisson - São Paulo
imagem cameraAlisson pode voltar contra o Botafogo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 12/09/2025
11:10
Alisson está totalmente recuperado para voltar a jogar pelo São Paulo. O último jogo do atleta foi há um mês, contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores. Desde então, estava apresentando um quadro de dores no quadril.

O Lance! apurou que o jogador está 100% nas suas condições físicas e pode voltar a ser relacionado. Nesta pausa para a Data Fifa, treinou normalmente com o restante do elenco.

Marcos Antonio e Arboleda também evoluíram em seus tratamentos, mas ainda não é certo que retornem neste final de semana. A expectativa é que eles estejam de volta para o duelo pelas quartas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional, que acontece dia 19.

O São Paulo enfrenta o Botafogo neste domingo, dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no estádio do Morumbis.

Alisson estava com um quadro de dores no quadril (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo também informa sobre outros lesionados

O meia-atacante Lucas (retirada de fibrose do joelho direito por artroscopia) e o atacante André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) seguem com seus cronogramas no Reffis Plus com exercícios de fortalecimento.

Ryan (REFFIS Plus e academia), Calleri e Hugo (REFFIS Plus e campo) tratam o joelho. Luiz Gustavo, ainda com protocolo após o quadro de tromboembolismo pulmonar, está acompanhando os atletas em trabalhos sem disputas físicas e risco de choques, com um complemento de exercícios a parte, como aeróbico e força.

