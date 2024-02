Arboleda e Wellington, que possuem vínculo com o São Paulo até o final do ano, devem ser os próximos a terem seus contratos renovados. Após longas negociações, a diretoria do Tricolor se acertou com o staff do zagueiro equatoriano, e a renovação até 2026 deve ser anunciada nos próximos dias. Com o lateral-esquerdo, a cúpula são-paulina tenta chegar em um acordo com os empresários do atleta.