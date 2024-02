O São Paulo aproveitou o apoio da torcida no MorumBIS e conseguiu se impor contra o Água Santa. No começo do primeiro tempo, Damián Bobadilla acertou um lindo chute de fora da área, abrindo o placar. O Netuno ficou na bronca com a arbitragem, que assinalou pênalti em lance que marcaria o empate da equipe. Na cobrança, Bruno Mezenga mandou por cima do travessão. O Tricolor aproveitou o momento e sacramentou o placar com gols de Juan e Alan Franco.