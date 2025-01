São Paulo: escalação para estreia no Paulistão tem time misto e joias da base; veja

O São Paulo está definido para sua estreia no {Campeonato Paulista}. Após adiar a primeira rodada contra a Inter de Limeira, o Tricolor entrará em campo na noite desta segunda-feira (20) para enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e terá um time misto na partida.

A começar pelo banco de reservas, que terá Maxi Cuberas na área técnica. O auxiliar de Luis Zubeldía veio ao Brasil de forma antecipada junto com parte da delegação para treinar e atuar na partida que acontece logo mais, às 20h.

Elenco do São Paulo comemora o título da Copa do Brasil Sub-20 em 2024. (Foto: CBF/Divulgação)

Em campo, Cuberas promoveu um time misto, que nomes desse elenco principal e outros que vieram do sub-20. Mesmo estando na disputa da Copinha, onde o Tricolor chegou nas semifinais, o São Paulo contará com Ryan Francisco e Hugo no time titular.

A dupla é vista como preparada para subir ao time principal após a competição de base. Hugo, aliás, fará sua estreia pelo profissional, enquanto Ryan atuou por poucos minutos contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão em dezembro. Outras joias, Lucas Ferreira e Matheus Alves, foram relacionadas e estão no banco.

A defesa é formada toda por nomes do principal. Rafael voltou ao Brasil para atuar no gol e tem na zaga Arboleda e Sabino. Moreira fará a lateral esquerda e Ferraresi, que é zagueiro de origem, será improvisado na esquerda.

O meio-campo tem um nome que ganha sua primeira chance como titular no São Paulo desde a sua chegada. Santi Longo, volante que veio do Belgrano, teve pouca minutagem com Zubeldía e agora ganhar a chance de estreia na titularidade.

O São Paulo vai a campo com: Rafael, Moreira, Sabino, Arboleda e Ferraresi, Hugo, Santi Longo e Rodriguinho; William Gomes, Henrique Carmo e Ryan Francisco.