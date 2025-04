O São Paulo teve presenças especiais no treino da manhã desta quarta-feira (8), no CT da Barra Funda. Rafinha e Luiz Gustavo visitaram o time durante a atividade que encerrou a preparação para o confronto diante do Alianza Lima, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que acontecerá nesta quinta-feira.

Ex-lateral do Tricolor, Rafinha foi capitão da equipe na conquista inédita da Copa do Brasil, em 2023. Ídolo recente da torcida, deixou o clube em 2025 para defender o Coritiba. Rafinha encerrou seu contrato com a equipe paranaense e agora irá atuar como comentarista.

Durante a visita, Rafinha reencontrou ex-companheiros, funcionários do CT e membros da comissão técnica, além de acompanhar de perto o treinamento. O São Paulo compartilhou registros do momento nas redes sociais.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Luiz Gustavo também visitou o CT da Barra Funda

O volante Luiz Gustavo recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (8), após ser diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar. O jogador apresenta quadro clínico estável e seguirá sob cuidados médicos em casa.

O jogador marcou presença no CT da Barra Funda para visitar os companheiros e conversar com a equipe e a comissão técnica. O atleta está bem, mas ainda não tem prazo para voltar a treinar.