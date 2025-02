São Paulo encerra preparação para clássico com Palmeiras e terá desfalque

O São Paulo fez neste sábado seu último treino no CT da Barra Funda antes do clássico diante do Palmeiras, que será na noite deste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque. O Tricolor busca uma recuperação na competição depois de três jogos seguidos sem vencer e seguirá com desfalques importantes para o confronto.

Além de Luiz Gustavo, fora desde a pré-temporada por uma fratura no pé, o ponta Ferreira está fora do Choque-Rei por uma lesão na coxa. O atacante havia sentido um incômodo no local durante a passagem do São Paulo em Brasília, onde empatou com Inter de Limeira e Velo Clube, no estadual, e exames constataram uma lesão no local.

Pablo Maia no treino do São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino

Na atividade deste sábado, o técnico Luis Zubeldía iniciou com o aquecimento e um trabalho de fundamentos técnicos. Na sequência, o treinador argentino e sua comissão técnica separaram um grupo de atletas para um trabalho tático posicional seguido de um complemento de bolas paradas e finalizações.

O jogo deste domingo ganha um peso maior pela pressão em cima de Zubeldía, que tem a obrigação de retomar os bons resultados e o bom desempenho do time em campo. Um fator que pode ajudar o treinador e o elenco no confronto é a possibilidade do Tricolor entrar em campo já classificado para a próxima fase.

Para isso, torce para um tropeço do Noroeste diante do RB Bragantino às 20h30 de sábado, em Bragança. Caso o time Bauru vença o confronto, o São Paulo passa a mirar uma vitória no clássico para garantir a classificação ao mata-mata