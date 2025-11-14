menu hamburguer
São Paulo

Com gol de promessa, São Paulo faz jogo-treino com Sub-17; veja detalhes

Tricolor fez atividade diferente nesta sexta-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/11/2025
11:25
treino são paulo
imagem cameraSão Paulo fez atividade com Sub-17 (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
O São Paulo abriu o treino para a imprensa nesta sexta-feira (14) com uma atividade diferente. O Tricolor promoveu um jogo-treino entre os profissionais e jogadores do Sub-17. Ao todo, 23 atletas vieram de Cotia para participar da atividade no SuperCT, localizado na Barra Funda. Foram divididas duas equipes.

São Paulo treino com Sub-17
(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Destaques da atividade

Um dos grandes destaques da atividade foi um gol de Brenno. Ao todo, foram dois gols marcados. Um pela promessa de 16 anos e um de voleio, pelo zagueiro Sabino.

Brenno foi inscrito no Campeonato Brasileiro há pouco mais de um mês. O atleta tem feito algumas atividades pontuais na Barra Funda. Em junho deste ano, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2028. Durante a atividade, chegou a receber algumas orientações de Hernán Crespo, que mantém a Cria de Cotia no radar.

Quanto aos profissionais, participaram nomes como Luiz Gustavo, Negrucci (como zagueiro e último homem), Rigoni, Ferreirinha, Sabino e Rafael. Na defesa dos atletas mais novos, Rafael chamou atenção com boas defesas. Patryck Lanza, único lateral-esquerdo disponível até o final do ano, também esteve presente.

Lucas Moura não participou. O camisa 7, segundo o Lance! apurou, teria apresentado dores no joelho. Ainda não há nada referente a uma nova lesão ou diagnóstico, mas o jogador ficou na parte interna do SuperCT, na academia, fazendo trabalhos de fortalecimento.

O time segue na oitava colocação da tabela do Campeonato Brasileiro e tem cinco rodadas pela frente para buscar a sonhada vaga no G7. O São Paulo volta a campo no dia 20 de novembro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

