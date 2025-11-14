Com gol de promessa, São Paulo faz jogo-treino com Sub-17; veja detalhes

O São Paulo abriu o treino para a imprensa nesta sexta-feira (14) com uma atividade diferente. O Tricolor promoveu um jogo-treino entre os profissionais e jogadores do Sub-17. Ao todo, 23 atletas vieram de Cotia para participar da atividade no SuperCT, localizado na Barra Funda. Foram divididas duas equipes.

Destaques da atividade

Um dos grandes destaques da atividade foi um gol de Brenno. Ao todo, foram dois gols marcados. Um pela promessa de 16 anos e um de voleio, pelo zagueiro Sabino.

Brenno foi inscrito no Campeonato Brasileiro há pouco mais de um mês. O atleta tem feito algumas atividades pontuais na Barra Funda. Em junho deste ano, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2028. Durante a atividade, chegou a receber algumas orientações de Hernán Crespo, que mantém a Cria de Cotia no radar.

Quanto aos profissionais, participaram nomes como Luiz Gustavo, Negrucci (como zagueiro e último homem), Rigoni, Ferreirinha, Sabino e Rafael. Na defesa dos atletas mais novos, Rafael chamou atenção com boas defesas. Patryck Lanza, único lateral-esquerdo disponível até o final do ano, também esteve presente.

Lucas Moura não participou. O camisa 7, segundo o Lance! apurou, teria apresentado dores no joelho. Ainda não há nada referente a uma nova lesão ou diagnóstico, mas o jogador ficou na parte interna do SuperCT, na academia, fazendo trabalhos de fortalecimento.

O time segue na oitava colocação da tabela do Campeonato Brasileiro e tem cinco rodadas pela frente para buscar a sonhada vaga no G7. O São Paulo volta a campo no dia 20 de novembro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.