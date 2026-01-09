São Paulo encaminha a contratação do zagueiro Matheus Dória
Jogador é aguardado no Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo encaminhou a contratação do zagueiro Matheus Dória para a temporada 2026. O defensor, que estava no Atlas, do México, é aguardado no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e formalizar a assinatura do contrato.
São Paulo promove Nícolas Bosshardt e pode aliviar carência na lateral-esquerda
São Paulo
Tironi no Lance!: como os grandes de São Paulo chegam para o Paulistão?
Campeonato Paulista
São Paulo x Real Soccer: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Onde Assistir
A expectativa é que o vínculo tenha duração de dois anos. Esta será a segunda passagem de Dória pelo clube do Morumbis, já que o jogador defendeu o Tricolor em 2015. Na ocasião, entrou em campo 18 vezes e marcou dois gols.
O atleta estava atuando no exterior desde então. Na equipe mexicana, tinha contrato até a metade do ano que vem, mas esboçando vontade de retornar ao Brasil. O Tricolor mirava a vinda de mais um defensor para esta temporada.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
São Paulo chega a três reforços na temporada
Dória será o terceiro reforço do São Paulo. Para esta temporada, o Tricolor também contratou o goleiro Carlos Coronel e o meia Danielzinho, já anunciados e que serão apresentados nesta sexta-feira. Os jogadores estão inscritos para disputar o Campeonato Paulista.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias