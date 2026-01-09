menu hamburguer
São Paulo encaminha a contratação do zagueiro Matheus Dória

Jogador é aguardado no Brasil

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
11:54
Matheus Dória, zagueiro do Atlas-MEX
imagem cameraMatheus Dória, zagueiro do Atlas-MEX, tinha contrato até 2027 com a equipe (Foto: Divulgação/Atlas F.C.)
O São Paulo encaminhou a contratação do zagueiro Matheus Dória para a temporada 2026. O defensor, que estava no Atlas, do México, é aguardado no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e formalizar a assinatura do contrato.

A expectativa é que o vínculo tenha duração de dois anos. Esta será a segunda passagem de Dória pelo clube do Morumbis, já que o jogador defendeu o Tricolor em 2015. Na ocasião, entrou em campo 18 vezes e marcou dois gols.

O atleta estava atuando no exterior desde então. Na equipe mexicana, tinha contrato até a metade do ano que vem, mas esboçando vontade de retornar ao Brasil. O Tricolor mirava a vinda de mais um defensor para esta temporada.

Matheus Dória, zagueiro do Atlas-MEX
Matheus Dória, zagueiro do Atlas-MEX (Foto: Divulgação/Atlas F.C.)

São Paulo chega a três reforços na temporada

Dória será o terceiro reforço do São Paulo. Para esta temporada, o Tricolor também contratou o goleiro Carlos Coronel e o meia Danielzinho, já anunciados e que serão apresentados nesta sexta-feira. Os jogadores estão inscritos para disputar o Campeonato Paulista.

