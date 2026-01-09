São Paulo encaminha a contratação do zagueiro Matheus Dória

O São Paulo encaminhou a contratação do zagueiro Matheus Dória para a temporada 2026. O defensor, que estava no Atlas, do México, é aguardado no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e formalizar a assinatura do contrato.

A expectativa é que o vínculo tenha duração de dois anos. Esta será a segunda passagem de Dória pelo clube do Morumbis, já que o jogador defendeu o Tricolor em 2015. Na ocasião, entrou em campo 18 vezes e marcou dois gols.

O atleta estava atuando no exterior desde então. Na equipe mexicana, tinha contrato até a metade do ano que vem, mas esboçando vontade de retornar ao Brasil. O Tricolor mirava a vinda de mais um defensor para esta temporada.

Matheus Dória, zagueiro do Atlas-MEX (Foto: Divulgação/Atlas F.C.)

São Paulo chega a três reforços na temporada

Dória será o terceiro reforço do São Paulo. Para esta temporada, o Tricolor também contratou o goleiro Carlos Coronel e o meia Danielzinho, já anunciados e que serão apresentados nesta sexta-feira. Os jogadores estão inscritos para disputar o Campeonato Paulista.