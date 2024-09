Arboleda vibra com ‘vitória merecida’ do São Paulo sobre o Corinthians

Arboleda comemora o gol marcado no clássico diante do Corinthians (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 18:46 • Brasília (DF)

Ainda machucado pela eliminação da Libertadores, o zagueiro Arboleda comemorou bastante a vitória do São Paulo diante do Corinthians por 3 a 1, em jogo realizado neste domingo (28) no Estádio Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Para o equatoriano, o triunfo do Tricolor foi merecido.

- A vitória é muito importante para nós. A gente vem de uma desclassificação na Libertadores, mas como eu sempre falo: a gente tem que continuar trabalhando. O São Paulo é muito grande, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que continuar. Agora é parabenizar o grupo, porque a gente sabia que esse clássico ia ser muito difícil. A gente merecia e trabalhou para isso (vitória) - afirmou o zagueiro em entrevista ao canal "Premiere".

Arboleda também aproveitou a oportunidade para comemorar uma marca pessoal, atingida na última quarta-feira (25), dia em que o São Paulo foi eliminado da Libertadores: o defensor completou 300 jogos pelo clube. Por fim, o jogador afirmou que o São Paulo vai disputar o Brasileirão com força máxima, já que foi a única competição que restou para a equipe.

- Comemorar um pouquinho (os 300 jogos pelo São Paulo). A gente ainda está um pouco ferido pela desclassificação no meio de semana, mas a vitória é importante. A gente vai continuar com a cabeça no Brasileirão e agora é jogo a jogo.

O São Paulo volta a campo no sábado (5), às 19h (hora de Brasília), para enfrentar o Cuiabá fora de casa, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

