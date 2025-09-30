Belmonte demitido? Entenda a situação do dirigente do São Paulo

Carlos Belmonte está pressionado na diretoria do São Paulo. O Lance!, por sua vez, apurou que até o momento da publicação desta matéria, na madrugada de terça-feira (30), Belmonte ainda segue como diretor de futebol.

No mais, a pressão é real e existe. Antes do jogo contra o Ceará, existiram diversos protestos por parte da torcida nos quais Belmonte, assim como o presidente Julio Casares e outros dirigentes, como Rui Costa e Chapecó, também foram alvos.

Porém, no momento, não houve um pedido de demissão por parte de Belmonte ou algo protocolado por Casares.

O racha político entre Carlos Belmonte e Julio Casares também está mais intenso. Agora, é clara uma divisão entre "Barra Funda" e "Morumbis", respectivamente falando. Isso tudo porque, desde alguns meses atrás, algumas divergências políticas e ideológicas começam a surgir.

Os dois estão juntos na mesma gestão nestes dois mandatos de Casares. O presidente é responsável por toda administração do clube. Enquanto isso, Belmonte atua como um diretor de futebol, olhando pela supervisão e gestão de todas as operações do departamento de futebol.

Internamente, circula a avaliação que a diretoria está desgastada no que diz respeito a diversos assuntos. Vendas consideradas baixas, questões atreladas a Cotia - como a discussão da criação do FIP -, e a própria eliminação na Copa Libertadores. Belmonte seria contra a criação do FIP de Cotia.

Os próximos dias devem ser agitados. Vale destacar que, na quarta-feira, o São Paulo viaja para enfrentar o Fortaleza na quinta. No domingo, dia 5 de outubro, o time encara o Palmeiras em um clássico no Morumbis.

Torcida do São Paulo protesta contra diretoria

A torcida do São Paulo organizou um protesto nesta segunda-feira (29), quatro dias após a eliminação da equipe na Copa Libertadores, demonstrando insatisfação não apenas com o desempenho em campo, mas também com a gestão do clube.

O ato ocorreu nas imediações do MorumBis, antes do confronto contra o Ceará, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com faixas, palavras de ordem e também críticas diretas à diretoria e ao elenco. Apesar da forte presença policial, o protesto reuniu um número reduzido de torcedores, mas chamou atenção pelo teor das mensagens e pela simbologia adotada.