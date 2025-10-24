O São Paulo divulgou um boletim com atualização dos atletas lesionados. O comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (24) aborda a situação dos 11 jogadores que estão sob os cuidados da fisiologia e departamento médico do clube.

Rafael Toloi foi a melhor notícia do comunicado. O zagueiro, que sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda foi liberado pelo departamento médico e iniciou trabalhos de transição com a preparação física. Nesta sexta-feira (24), o ítalo-brasileiro fez parte das atividades com o grupo.

Jogador fez parte da atividade com o grupo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Retorno

Outra boa notícia para o São Paulo é o retorno de Enzo. O lateral-esquerdo, que vinha tratando dores no quadril, apresentou evolução nas últimas semanas e foi liberado pelo departamento médico. Após alternar trabalhos individualizados e treinos com o grupo, o jogador está novamente à disposição da comissão técnica e deve reforçar a equipe na partida deste sábado (25), contra o Bahia.

Outros jogadores do São Paulo

Além de Toloi, outros jogadores também apresentaram evolução em seus respectivos processos de recuperação. O atacante Jonathan Calleri, que passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril, foi liberado pelo departamento médico e vem realizando exercícios físicos e técnicos individuais no gramado, ainda sem contato. Situação semelhante vive o jovem Ryan, que operou o mesmo ligamento no fim de julho e também trabalha com corrida linear e treinamento neuromuscular.

O André Silva e Luan seguem cronogramas parecidos em suas recuperações. O atacante trata uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no cruzado anterior do joelho direito, sofridos em agosto, e atualmente realiza trabalhos de fortalecimento e treinamento neuromuscular. O volante cumpre etapas de transição com atividades neuromusculares e corrida linear no gramado, enquanto se recupera de uma lesão no músculo adutor direito.

Entre os atletas que ainda se encontram em tratamento clínico, Leandro e Wendell seguem sob cuidados específicos. O goleiro alterna treinos adaptados com os preparadores de goleiros por conta de dores no joelho esquerdo, enquanto o lateral-esquerdo realiza tratamento para uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. Dinenno, que passou por uma artroscopia no joelho direito nesta semana, iniciou fisioterapia no REFFIS Plus.

O meia Oscar e o lateral-direito Cédric também realizam trabalhos controlados. Oscar trata uma lesão muscular na panturrilha esquerda e cumpre rotina de fortalecimento e corrida leve, enquanto Cédric se recupera de uma fratura no hálux do pé direito, mantendo treinamento adaptado para preservar as valências físicas.