Marcelo Hazan e PVC participam de evento da Paramount+ no centro de São Paulo

O narrador Marcelo Hazan e o comentarista Paulo Vinícius Coelho participaram, nesta sexta-feira (24), de uma ativação organizada pela "Paramount+". Os jornalistas, que ficaram dentro de uma minivan que simulava uma cabine, narraram os gols dos populares no pequeno campo montado no Vale do Anhangabaú, no coração de São Paulo. Confira com o Lance! como foi o evento.

O público presente na ação realizada pela empresa pôde sentir a emoção de ter um gol narrado e comentado por dois jornalistas conceituados no meio do esporte, que acompanharam de perto as tentativas dos participantes. Quando uma pessoa marcava um gol, um grupo de torcedores corria ao seu encontro, com sinalizadores e confetes na cor da emissora.

O objetivo do evento realizado na região central da cidade de São Paulo foi de promover a marca, que possui o direito de transmissão de diversos jogos da Libertadores e Sul-Americana. Conforme apurado pelo Lance!, o contrato da plataforma com a Conmebol vai até o final de 2026, e uma renovação entre as partes deve ser discutida em breve.

Evento da Paramount+ no centro de São Paulo (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

Flamengo x Racing

Mesmo começando os últimos 90 minutos da decisão com um placar favorável, o Mengão precisa tomar cuidado com a equipe argentina. Atuais campeões da Conmebol Sul-Americana, o Racing está poupando todos os seus jogadores no campeonato argentino, pensando apenas no confronto com o Rubro-Negro, que decidirá o primeiro finalista da Conmebol Libertadores 2025.

O jogo de volta acontece em Avellaneda, Argentina, na próxima quarta-feira (29), às 21h30 do horário de Brasília.

LDU x Racing

Após perder o primeiro jogo por três a zero, os comandados de Abel Ferreira possuem uma missão muito difícil em suas mãos, ou melhor, pés. Apenas para empatar o jogo, o Verdão precisa marcar três gols e não sofrer nenhum, assim, a vaga para a final seria decidida nos pênaltis. Para avançar a final sem a necessidade de penalidades, os jogadores do Palmeiras precisam ganhar a partida por uma diferença de, no mínimo, quatro gols.

Mesmo precisando escalar uma montanha, o Palmeiras jogará os últimos minutos do duelo com algo a seu favor. O jogo de volta será realizado no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (30), às 21h30 do horário de Brasília.