Hernán Crespo comenta lesões no São Paulo e fala sobre 'jogar com o coração'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, comentou em entrevista coletiva sobre o que espera para o fim da temporada. Anunciado em julho deste ano com a missão de substituir Luis Zubeldía, o treinador argentino assumiu o clube em um momento delicado, quando a equipe flertava com a zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, Crespo demonstrou de forma educada e sutil certo desconforto com algumas situações, como a indisponibilidade do Morumbis, a postura do elenco quando chegou e o excesso de lesões que têm afetado o planejamento.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (23), na Vila Belmiro, o técnico desabafou novamente:

— Difícil. Vamos tentar fazer o melhor possível. Quando acabar a temporada, saberemos o que fizemos. Tudo aquilo que foi programado quando a gente não estava, não aconteceu durante a temporada. Chegamos aqui em um momento difícil e complicado, e se falava de rebaixamento. É difícil colocar a cara aqui com todas as dificuldades que o São Paulo tem. Jogamos aqui igual. Pretendemos para a próxima temporada. Nesta, a gente sabia pelo que estava brigando. Contra o Flamengo, eu falei que vamos lutar até dezembro. Chegamos cinco rodadas antes nos 45 pontos, e não em dez. Um parâmetro claro para aquilo que vamos fazer na próxima temporada - explicou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Crespo iniciou sua segunda passagem no São Paulo em julho deste ano. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Em 8º lugar na tabela, com 48 pontos e 45% de aproveitamento, o técnico Hernán Crespo também comentou o que espera das últimas rodadas da competição. O São Paulo ainda enfrenta Fluminense (F), Internacional (C) e Vitória (F).

— Tem de abraçar o espírito. Tem de pensar que, neste momento, tem que jogar com o coração. Com aquilo que tem. Como falei: vai alcançar? Não sei. Pode jogar melhor? Claramente. Mostramos que vamos jogar melhor. O que temos, vamos entregar. Vai ser o suficiente para ganhar o jogo? Faltam três rodadas. Pegamos três pontos de diferença na nossa competição contra o Bragantino. É um campeonato que temos de jogar nestas três rodadas que faltam - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

A torcida protestou contra o presidente Julio Casares no intervalo da partida, e Crespo comentou sobre a postura dos torcedores, especialmente da organizada, que cobrou reforços.

— O torcedor tem que falar e dizer o que sente. Temos que aceitar. Neste momento, não podemos produzir nada. Tudo o que tem no corpo tem que deixar aí. É final de temporada, a partida número 63. Temos que chegar acima e fazer o melhor possível. Temos que planejar o que temos e vamos deixar dentro de campo - ressaltou.

Marcos Antônio:

Marcos Antônio se recuperou de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e voltou a ficar à disposição de Crespo no banco de reservas.

Ao todo, Marcos Antônio ficou fora de 23 jogos na temporada, seja por lesão, suspensão ou por opção da comissão técnica. Crespo foi enfático ao ser questionado se o jogador, assim como outros atletas do elenco, poderia ter feito mais diferença caso não tivesse enfrentado tantos problemas físicos.

— A gente já sabe que, no próximo ano, muitos estarão voltando de lesões graves. Se você monta um time como nesta temporada, com Oscar, Lucas e Calleri, e eles não estão na atual temporada… Com este elenco a gente jogou cinco rodadas e ganhou 45 pontos. Posso pensar que eles são o futuro ou não. Se Calleri voltar a ser o Calleri, Lucas e Oscar, a construção passa por este elenco. Se, durante a temporada, eles voltam a ser quem eram, vão ser reforços. Temos que melhorar o elenco atual - finalizou o treinador.

NÚMEROS DE MARCOS ANTÔNIO EM 2025:

40 jogos (33 titular)

5 assistências

7 grandes chances criadas

0.9 passes decisivos por jogo

0.6 finalizações por jogo (0.1 no gol)

74% de acerto nos passes longos

0.8 desarmes por jogo

0.4 interceptações por jogo

4.0 bolas recuperadas por jogo

44% de eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

6 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.91