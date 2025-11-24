Hernán Crespo analisa vitória do São Paulo e prega cautela com jogadores da base
Tricolor venceu o Juventude em partida que ficou marcada pela estreia de Paulinho no profissional
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Hernán Crespo comentou, em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, as principais dificuldades do São Paulo nesta temporada. Segundo ele, o maior desafio tem sido a quantidade de lesões no elenco. Atualmente, 13 jogadores estão no Departamento Médico, além de Ferreirinha, que realizará exames nesta segunda-feira (24) após sentir a parte posterior da coxa esquerda.
Hernán Crespo comenta lesões no São Paulo e fala sobre ‘jogar com o coração’
São Paulo
São Paulo pode ter 15 desfalques para o duelo contra o Fluminense
São Paulo
Melhores momentos: De olho na Libertadores, São Paulo vence o Juventude na Vila Belmiro
São Paulo
-Nas últimas coletivas, fui muito claro sobre todas as dificuldades. Temos que nos adaptar e fazer o melhor possível para pontuar. A ideia é jogar de um certo jeito. Hoje não aconteceu como pretendíamos e desejávamos, mas era um momento delicado. Ainda temos três jogos para encerrar esta temporada - declarou Crespo.
O técnico chegou ao clube no meio da temporada para tirar o time da zona de rebaixamento. Questionado sobre a utilização dos garotos de Cotia, ele foi cauteloso.
-Estou pensando no presente, que é agora. Mas Lucca, Paulinho, Pedro e Maik Negrucci estão com ritmo de Sub-20, e preciso projetar e construir a responsabilidade deles para o futuro do São Paulo. Não acho justo apressar esse processo. Muitos estão no primeiro ano no Sub-20. É momento de calma. São jogadores disponíveis, mas pensar no que vai acontecer na próxima temporada exige cuidado. O objetivo é ajudá-los a serem protagonistas, mas jogo a jogo e com paciência - explicou.
O jovem Paulinho fez sua primeira partida com a equipe profissional. Além dele, Lucca e Negrucci também tiveram minutos na segunda etapa. Campeão da Copinha neste ano, o lateral-direito Maik foi titular na posição.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Programação da semana:
Segunda-feira (24)
Treino às 10h30, no SuperCT
Terça-feira (25)
Treino às 09h30, no SuperCT
Quarta-feira (26)
Treino às 16h, no SuperCT + viagem para o Rio de Janeiro no período da noite em voo fretado
Quinta-feira (27)
Fluminense x São Paulo - 20h30 (de Brasília) Maracanã- 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Retorno para São Paulo em voo fretado
Sexta-feira (28)
Treino às 10h30, no SuperCT
Sábado (29)
Treino às 09h30, no SuperCT para os atletas em recuperação
Domingo (30)
Treino às 9h30, no SuperCT
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias