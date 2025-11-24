Hernán Crespo analisa vitória do São Paulo e prega cautela com jogadores da base

O técnico Hernán Crespo comentou, em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, as principais dificuldades do São Paulo nesta temporada. Segundo ele, o maior desafio tem sido a quantidade de lesões no elenco. Atualmente, 13 jogadores estão no Departamento Médico, além de Ferreirinha, que realizará exames nesta segunda-feira (24) após sentir a parte posterior da coxa esquerda.

-Nas últimas coletivas, fui muito claro sobre todas as dificuldades. Temos que nos adaptar e fazer o melhor possível para pontuar. A ideia é jogar de um certo jeito. Hoje não aconteceu como pretendíamos e desejávamos, mas era um momento delicado. Ainda temos três jogos para encerrar esta temporada - declarou Crespo.

O técnico chegou ao clube no meio da temporada para tirar o time da zona de rebaixamento. Questionado sobre a utilização dos garotos de Cotia, ele foi cauteloso.

-Estou pensando no presente, que é agora. Mas Lucca, Paulinho, Pedro e Maik Negrucci estão com ritmo de Sub-20, e preciso projetar e construir a responsabilidade deles para o futuro do São Paulo. Não acho justo apressar esse processo. Muitos estão no primeiro ano no Sub-20. É momento de calma. São jogadores disponíveis, mas pensar no que vai acontecer na próxima temporada exige cuidado. O objetivo é ajudá-los a serem protagonistas, mas jogo a jogo e com paciência - explicou.

O jovem Paulinho fez sua primeira partida com a equipe profissional. Além dele, Lucca e Negrucci também tiveram minutos na segunda etapa. Campeão da Copinha neste ano, o lateral-direito Maik foi titular na posição.

Lucca entrou no segundo tempo do duelo do São Paulo contra o Juventude. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Programação da semana:

Segunda-feira (24)

Treino às 10h30, no SuperCT

Terça-feira (25)

Treino às 09h30, no SuperCT

Quarta-feira (26)

Treino às 16h, no SuperCT + viagem para o Rio de Janeiro no período da noite em voo fretado

Quinta-feira (27)

Fluminense x São Paulo - 20h30 (de Brasília) Maracanã- 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Retorno para São Paulo em voo fretado

Sexta-feira (28)

Treino às 10h30, no SuperCT

Sábado (29)

Treino às 09h30, no SuperCT para os atletas em recuperação

Domingo (30)

Treino às 9h30, no SuperCT