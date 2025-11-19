São Paulo disputará penúltima rodada do Brasileirão no Morumbis
Diretoria paulista solicitou mudança de local para enfrentar o Internacional
O São Paulo ainda vai disputar uma partida em 2025 em seu estádio, no Morumbis. O confronto contra o Internacional, marcado para o dia 3 de dezembro, às 20h (de Brasília), previsto para acontecer na Vila Belmiro, será na casa tricolor. O duelo será válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar de estar previsto para acontecer no estádio do Peixe, a diretoria do Tricolor solicitou uma mudança de local e, portanto, a CBF concordou com o pedido do clube e fez a alteração.
O São Paulo vem mandando suas partidas para a Vila Belmiro nesta reta final de Brasileirão em razão da sequência de shows no Morumbis. Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram recentemente no local, que neste final de semana receberá a banda Oasis.
Como a diretoria entende que há tempo para que toda a estrutura seja desmontada a tempo, soliciou a mudança com antecendência.
Lucas Moura passou por um novo procedimento de infiltração no joelho, após relatar um quadro de dores desde o final da última semana, e deve ficar fora da temporada do Tricolor. Ao todo, faltam mais cinco rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar.
No momento, uma cirurgia não está sendo cogitada, porém, desde o aparecimento deste novo quadro de dores, um novo procedimento poderia acontecer.
