São Paulo deve ficar um mês sem atuar no Morumbis; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 00:09 • São Paulo (SP)

Com o início da turnê do cantor Bruno Mars no dia 4 de outubro, o estádio Morumbis será palco de seis shows ao longo desta e da próxima semana. O São Paulo deve ficar longe dos seus gramados por até um mês.

Devido à montagem da estrutura dos palcos para o show na próxima sexta (4), a partida contra o Corinthians, no último domingo (29), teve que ser disputada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O São Paulo firmou um acordo, no início de agosto, com a administradora da Arena BRB Mané Garrincha para utilizar o estádio no Distrito Federal quando o Morumbis for util izado para shows.

Os próximos desafios do Tricolor serão contra Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia e Athletico-PR, respectivamente, todos pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, três dos duelos serão disputados fora de casa. A partida contra o Vasco será disputada no dia 16 de outubro, com o mando Tricolor, apenas três dias depois da última apresentação de Bruno Mars. Com isso, o Morumbis ainda deve estar indisponível para o São Paulo atuar, devido a retirada da estrutura e reforma nos gramados.

A previsão é de que o Tricolor volte a atuar em sua casa na 33ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, apenas no dia 13 de novembro. Com o acordo com a Arena BRB, é possível que o confronto contra o Vasco seja realizado também em Brasília.