Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 11/08/2025

O São Paulo treina na Colômbia e fecha preparação para jogo pela Copa Libertadores. Este é o principal compromisso desta segunda-feira, dia 11 de agosto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O São Paulo chega em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.

São Paulo fará treinamento na Colômbia (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

Cotia segue com as atividades normais no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

Nesta segunda, o time feminino segue com a agenda de treinos de olho no Paulistão da categoria.

