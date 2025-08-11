menu hamburguer
Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 11/08/2025

Tricolor se apresenta nesta segunda-feira em cidade na qual jogará

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
04:00
O São Paulo treina na Colômbia e fecha preparação para jogo pela Copa Libertadores. Este é o principal compromisso desta segunda-feira, dia 11 de agosto.

Agenda

O São Paulo chega em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.

São Paulo fará treinamento na Colômbia (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

Cotia segue com as atividades normais no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

Nesta segunda, o time feminino segue com a agenda de treinos de olho no Paulistão da categoria.

Próximos jogos do São Paulo

  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
  • 30/08 - 21h - Cruzeiro x SPFC - Campeonato Brasileiro

