Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 12/07/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

O São Paulo levou as contestações contra decisões da arbitragem do jogo contra o Atlético-MG para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Lance! apurou que o clube encaminhou, nesta sexta-feira (12), ofício à instituição após a derrota para o Galo, na Arena MRV, na quinta-feira (11).

O Tricolor contesta três lances em específico. A primeira alegação é sobre uma possível falta de Hulk sobre Luciano, antes da infração cometida por Luiz Gustavo, que gerou o primeiro gol atleticano — marcado por Eduardo Vargas.

São Paulo entende que foi prejudicado em derrota para o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O segundo protesto do São Paulo diz respeito ao segundo gol do Atlético-MG. De acordo com o Tricolor, houve toque na mão de Paulinho no segundo gol do Galo. Em campo e após revisão do VAR, a arbitragem entendeu que a bola resvala no corpo do atacante.

Por fim, o São Paulo reclama de entrada de carrinho do atacante Hulk sobre o volante Alisson. O jogador do Atlético acabou advertido com cartão amarelo, e o Tricolor avalia que a jogada era passível de expulsão.

Com a denúncia, a diretoria são-paulina espera que a comissão de arbitragem da CBF aplique sanções rigorosas e que os erros não voltem a acontecer.