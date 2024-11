Após o empate por 2 x 2 contra o Atlético-MG no último sábado (23), o elenco do São Paulo ganhou folgas no domingo e nesta segunda-feira. A reapresentação do grupo está marcada para essa terça-feira (26), quando o técnico Luis Zubeldía poderá iniciar a preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

A bola para o confronto entre tricolores em Porto Alegre apenas no domingo (1), o que dá à equipe uma semana inteira livre para treinar e ajustar a escalação para o jogo. O período será importante para finalizar a recuperação de lesão do atacante Calleri, que ficou de fora dos confrontos contra RB Bragantino e Galo.

Treino do São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Outro nome que pode ser beneficiado pela semana livre é o lateral esquerdo Welington. Com transferência acertada para o Southampton em janeiro, o atleta ainda se recupera de um edema na coxa e vive a expectativa de ainda atuar pelo São Paulo na temporada e se despedir do clube antes de sua saída. Nesta semana, o lateral segue na transição física e treina ao lado do restante do elenco.

A primeira atividade do grupo está marcada para acontecer às 10h no CT da Barra Funda, na capital paulista. Além do Grêmio, o Tricolor ainda enfrenta o Juventude, no jogo que marca a despedida do time do MorumBis em 2024, e finaliza sua campanha contra o Botafogo no dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Com 59 pontos, a equipe já tem vaga garantida na pré-Libertadores 2025. Antes de entrar em campo contra o Grêmio, o São Paulo já saberá se a 6ª posição, posição que ocupa neste momento, o levará à fase de grupos. Isso depende da final da Libertadores que será disputada um dia antes entre Atlético-MG e Botafogo. Caso a equipe carioca vença o troféu, abre mais uma vaga direta para a competição e que deve ficar com o tricolor paulista.

Atualmente, o São Paulo tem 12 pontos de vantagem para Cruzeiro, Bahia e Corinthians, e não pode mais ser ultrapassado pelo rival paulista e pelo tricolor baiano. O Cruzeiro ainda joga na rodada e, caso tropece, o time de Zubeldía também garate, pelo menos, a 6ª posição na tabela.