São Paulo pode ter 'reforço caseiro' em início de temporada

O São Paulo pode ganhar um "reforço caseiro" neste começo de temporada em meio às dificuldades encontradas no mercado. Trata-se de Hugo Leonardo. Revelado em Cotia, o volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado e viu o processo de integração ao elenco principal ser interrompido justamente quando já despertava interesse da comissão técnica.

Desde setembro, Hugo vem cumprindo a fase de transição física no CT da Barra Funda. Na estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, diante do Mirassol, o jogador foi relacionado por Hernán Crespo e viajou com o grupo, sinalizando que já volta a fazer parte do planejamento.

Até agora, o São Paulo anunciou três contratações para a temporada: o goleiro Carlos Coronel, o meia Danielzinho e o zagueiro Matheus Dória. No meio-campo, as saídas de Rodriguinho e a aposentadoria de Oscar abriram uma lacuna, o que levou o clube a buscar alternativas no mercado, incluindo sondagens por Allan, do Flamengo. No entanto, o cenário político turbulento e a falta de avanço nas negociações esfriaram as conversas.

Mesmo com características diferentes das opções buscadas externamente, Hugo surge como mais uma alternativa para Crespo. O volante tem contrato com o São Paulo até janeiro de 2028 e já vinha sendo observado pelo profissional desde a passagem de Luis Zubeldía.

Desta forma, Hugo pode seguir pintando entre os relacionados do São Paulo, com a intenção de ganhar começar a ganhar minutagem com a sequência.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo volta a jogar nesta semana

Após a derrota por 3 a 0 contra o Mirassol, o São Paulo volta a campo contra o São Bernardo na quinta-feira, dia 15. O jogo será às 21h45 (de Brasília), no Morumbis.