A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil 2026 no início da tarde desta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, e o São Paulo, campeão da competição em 2023, já sabe quem será seu adversário: o Juventude.

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Vale lembrar que esta será a primeira vez que nesta fase da competição em que os jogos serão de ida e volta, e o Tricolor iniciará como mandante e decidirá a vaga às oitavas de final fora de seus domínios. A data base da partoda de ida é 22 de abril, enquanto a volta fica para o dia 13 de maio.

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São 32 times na disputa. Os que disputam a Série A neste ano só estreiam nesta fase da Copa do Brasil, quando enfrentam os 12 sobreviventes das etapas anteriores. A partir dessa fase, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, formato mantido até a semifinal. A decisão de 2026 será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, marcando uma mudança inédita na história do torneio.

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A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná contam com cinco vagas. Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará terão quatro clubes. As demais federações ficam com três representantes.

Potes do sorteio da Copa do Brasil

São 32 clubes estão divididos em dois potes. O pote 1 conta com os 16 melhores colocados no ranking de clubes da CBF, e o pote 2 com o restante das equipes. Dos clubes da elite do Brasileirão que entram nessa fase, só Coritiba, Mirassol, Vitória, Chapecoense e Remo estão no pote 2.

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Os demais clubes da Série A estão no pote 1, ao lado do Fortaleza, que vem da quarta fase e é a única equipe da Série B entre os melhores do ranking.

Os times representantes do estado de São Paulo são: Palmeiras, Mirassol, São Paulo, RB Bragantino, Santos e Corinthians.

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Premiação da Copa do Brasil:

Somente pela participação nesta fase do torneio nacional, o Tricolor já receberá da CBF R$ 2 milhões. Se avançar de fase, embolsa mais R$ 3 milhões. Em caso de conquista do título, o São Paulo levará somente em premiações R$ 96 milhões no total, somando todas as fases.

O São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

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