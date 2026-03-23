Roger Machado terá semana completa para reajustar ataque do São Paulo; veja programação

Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, que resultaram na perda da liderança, o técnico Roger Machado, que chegou há quase duas semanas no São Paulo, terá, enfim, uma semana completa para trabalhar com seus jogadores, principalmente o ataque, que passou em branco nas duas últimas rodadas.

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A situação do ataque não balançar as redes em dois jogos seguidos não acontecia desde outubro do ano passado, quando a equipe, até então comandada pelo técnico Hernán Crespo, foi derrotado por Mirassol e Grêmio, pelo Brasileirão. A informação é do Sofascore.

Até mesmo o atacante Calleri, que vinha de uma sequência positiva de jogos e gols, não desequilibrou positivamente nestas duas últimas partidas, contra Atlético-MG, na Arena MRV, e Palmeiras, no Morumbis. O argentino tem nove gols até aqui, é o artilheiro do Tricolor, e vem formando dupla de ataque com Luciano. O camisa 10 tem quatro gols e três assistências até aqui.

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Além disso, o treinador sofreu uma baixa importante no meio da semana passada, quando o meia-atacante Lucas Moura fraturou duas costelas na partida contra o Atlético-MG e ficará fora de combate por cerca de dois meses. Cauly tem substituído o camisa 7 são-paulino.

Antes do elenco retornar aos trabalhos no SuperCT, no entanto, vão descansar por dois dias e retornarão aos trabalhos na terça-feira pela manhã, às 10h (de Brasília). Em dois dias da semana, o elenco treinará em dois períodos.

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O São Paulo está em segundo lugar na tabela de classificação com 16 pontos, três atrás do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Fluminense, terceiro colocado, mas à frente dos cariocas pelo critério de desempate.

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Confira a programação de treinos da semana do São Paulo:

23/3 (segunda-feira) - livre

24/3 (terça-feira) - 10h

25/3 (quarta-feira) - 10h e 15h

26/3 (quinta-feira) - 10h

27/3 (sexta-feira) - 10h

28/3 (sábado) - 10h e 15h

29/3 (domingo) - 10h

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Foto: Marcello Zambrana/AGIF



