Presidente do São Paulo tem áudio vazado sobre Roger Machado; entenda os bastidores

O presidente do São Paulo, Harry Massis, teve um áudio vazado no qual fala sobre a situação de Roger Machado e cita aspectos financeiros do clube. O Lance! apurou sobre os bastidores da fala e verificou que o áudio, de fato, é verídico.

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O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis. Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

Na fala, Massis também revela que "nunca disse que o clube seria campeão". Isso faz alusão a uma entrevista dada pelo presidente em exercício após a final da Copinha, em que disse que o clube era "incaível". O Lance! apurou que o contexto seria considerando o Campeonato Brasileiro - e não as copas.

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Veja a fala na íntegra

Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condição.

Massis também falou sobre Dorival Júnior

No áudio, Massis também teria citado Dorival Júnior. Na fala do presidente, teria existido uma conversa com Osmar Stabile, para saber os valores. Pelo o que a reportagem escutou, esta conversa seria para ter uma noção de mercado, ainda antes da chegada de Roger Machado.

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- Falam em Dorival. Eu conversei com o presidente do Corinthians. Ele e a comissão ganham R$ 2,8 a 3 milhões por mês. É uma loucura. Por favor, ajude. É o melhor que pode fazer - disse.